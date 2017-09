La double authentification en renfort pour la protection de nos informations

André Boily 08-09-2017 | 15h30

Les sites et les compagnies de services en ligne dont nous nous servons chaque jour recèlent des tonnes d'informations sur nous, et avec les incidents informatiques sans cesse plus importants, la double authentification est appelée à se généraliser et même à se moderniser.

Les événements des derniers jours comme celui d'Equifax nous rappellent sans cesse que nos informations ne sont pas si à l'abri que cela.

Déjà que nous donnions nos informations confidentielles chaque fois que nous remplissons un formulaire en ligne, si l'entreprise de services n'a pas les ressources ou les moyens de les protéger, la confiance du public va basculer.

La double authentification ou vérification en deux étapes est une option de sécurité de plus en plus employée par les sites en ligne. Elle implique l'envoi d'un code unique chaque fois qu'un individu veut se connecter et qui exige d'avoir un second appareil, comme un téléphone intelligent, pour valider l'accès.

Le hic : les SMS

Mais la double authentification n'est pas solide, surtout si elle passe par des messages texte. Pourquoi ? Parce que les pirates savent comment intercepter les SMS qui, eux, ne sont pas sécurisés.

Plus lents que les autres sociétés, les grands opérateurs cellulaires américains auraient enfin développé une solution avancée de double authentification qui n'exige pas l'emploi de messages texte pour déterminer que le propriétaire est bel et bien celui qui est l'auteur ou demandeur de l'accès.

De plus en plus de gens exigent la double authentification, mais si l'entreprise ne l'offre pas, ceux-ci iront trouver un autre service qui l'offre.