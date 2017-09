Roku s'aventure dans la diffusion de films en ligne sur sa propre plateforme

André Boily 06-09-2017 | 12h58

Grâce à de nombreuses ententes de licences, le fabricant d'appareils de diffusion et de téléviseurs Internet Roku vient de lancer un canal de films sur sa propre plateforme, Roku Channel, lequel sera payé par de la publicité.

Réservé pour l'instant au marché américain, le canal Roku devrait s'étendre à d'autres marchés comme le nôtre - le Canada étant souvent le deuxième à être desservi après un lancement initial chez nos voisins au sud.

La chaîne ou canal Roku en ligne sera entièrement gratuit par des annonces publicitaires dont la fréquence sera moitié moindre qu'en temps normal sur des chaînes classiques, précise le communiqué Roku.

Roku dit ainsi répondre à la demande de films en ligne en version gratuite. Pour cela, l'entreprise techno a conclu des ententes avec les grands studios comme Lionsgate, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Sony Pictures Entertainment et Warner Brothers pour offrir un bouquet de films les plus populaires. Les autres chaînes de diffusion comme Fandor, OVguide et autres présents sur la plateforme Roku auront la possibilité de diffuser leurs contenus sur celle de Roku.

De plus, il ne sera pas nécessaire de s'abonner à Roku Channel ni d'ouvrir de compte avec les traditionnels noms d'utilisateur et mots de passe.

Quand le canal sera offert, il suffira de l'ajouter à sa liste pour l'utiliser. La plateforme Roku compte plus de 5000 canaux de télé par Internet totalisant 500 000 films et épisodes de séries télé (chiffres pour le marché américain).