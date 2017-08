Travail: nuage et applications mobiles ont la cote

André Boily 25-08-2017 | 14h39

Une étude récente menée par Regus indique l'infonuagique et les applications mobiles sont favorisées dans le monde du travail à distance tant au Canada et au Québec pour dans lequel il faut être accessible en tout temps et de n'importe quel endroit.

Commandée par la firme Regus, l'étude publiée aujourd'hui a porté sur plus de 1600 personnes dans le monde des affaires à l'échelle du pays. Celle-ci visait à déterminer quels outils étaient les plus propices à la flexibilité du travail.

Globalement, «l'infonuagique et les applications de vidéoconférence sont en train de devenir les outils de base d'une main-d'oeuvre mobile».

En chiffres, les télétravailleurs utilisent dans une proportion de 58 % l'application Skype et à 40 % WhatsApp qui a connu la plus forte augmentation depuis janvier 2015, avec +10 %.

Le bon vieux téléphone encore populaire

Pour quatre personnes sur cinq,« les gens d'affaires estiment que les gestionnaires devraient utiliser des méthodes traditionnelles de suivi de la productivité par téléphone plusieurs fois par semaine». À l'inverse, les «systèmes de suivi de la productivité ne sont pas très populaires pour 58 % des gens d'affaires du Canada».

Au Québec

Dans la province, les plateformes infonuagiques ont la cote : «72 % des répondants québécois se servent couramment de Dropbox et 48 % travaillent avec Google Drive». Dans l'ensemble du pays, les taux sont respectivement de 69 % et de 51 %.

Afin de maintenir le contact et les interactions, l'étude indique également que « 85% des Québécois désirent utiliser la messagerie instantanée pour vaincre le sentiment de solitude et rester connectés avec leurs collègues ».

Dans le monde du télétravail, Regus est connu comme étant le premier fournisseur d'espaces de travail flexibles avec un réseau de 3000 sites dans plus de 1000 villes, réparties dans plus de 100 pays, au service de 2,3 millions de clients. L'entreprise permet à des télétravailleurs pigistes ou d'employés de grandes entreprises de travailler dans le lieu de leur choix.