Comment rendre ses mots de passe plus difficiles à déjouer

André Boily 09-08-2017 | 19h17

On connaît l'importance d'avoir des mots de passe pour protéger notre vie numérique. Or il semble que notre manière de créer des mots de passe serait à ce point prévisible qu'un pirate pourrait les déjouer. Une application d'authentification et la vérification en deux étapes sont jusqu'ici les meilleurs outils pour se protéger.

Ces derniers jours, l'histoire de Bill Burr a fait la manchette des médias électroniques. Ce réputé informaticien, maintenant à la retraite, qui avait publié il y a plusieurs années un document sur comment créer de solides mots de passe se mord les doigts aujourd'hui parce que sa méthode présentait le défaut d'être trop prévisible.

Donc, même en utilisant des caractères spéciaux, des majuscules et des chiffres dans ses mots de passe, les gens avaient tendance à utiliser les mêmes schèmes de pensée pour les créer.

À l'aide d'algorithmes, un pirate pourrait aisément les prédire et, pire encore, le conseil de Burr de changer ses mots de passe régulièrement aux trois mois fait en sorte que les gens réutilisaient leurs mots de passe en ne modifiant que quelques caractères. Si les gens pouvaient donc s'en souvenir plus facilement, les algorithmes des pirates pouvaient les prédire avec encore plus d'efficacité.

En d'autres mots, vos mots de passe, pour être efficaces, doivent être aussi obscurs que possible et complètement différents d'un mot de passe à l'autre.

Les applications d'authentification

L'utilisation d'applications d'authentification permet justement de créer des mots de passe plus sûrs que ceux du fruit du hasard de notre imagination.

Grand avantage d'une application d'authentification dédiée dans son téléphone intelligent est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion en ligne pour valider un nouveau code et, qu'en l'absence d'une telle connexion, aucune interception n'est possible.

Bien entendu, ce n'est pas la solution infaillible - si elle existait, tout le monde le saurait -, mais elle a le mérite de rendre très difficile même pour un pirate hyper équipé et talentueux la découverte de vos mots de passe.

Exemples d'applications d'authentification : Authy, Google Authenticator et Microsoft Authenticator.