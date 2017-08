HBO riposte au piratage de la série Game of Thrones

André Boily 02-08-2017 | 12h43

Plus tôt cette semaine, la chaîne américaine HBO a confirmé qu'elle avait été la cible d'une cyberattaque dont les pirates informatiques ont dérobé une quantité massive de données équivalente à 1,5 téraoctet de la prochaine et populaire série télévisée Game of Thrones.

Calculé en volume de données, le piratage de la série Game of Thrones (Trône de fer en version française) est plus important que celui des serveurs de Sony, soit 1500 gigaoctets (1,5 To) contre 200 Go.

Et si le piratage de Sony visait essentiellement des données confidentielles et sensibles, celui de HBO est surtout concentré dans les serveurs hébergeant les séries Game of Thrones (GOT).

Par ce piratage de la série Game of Thrones, les pirates promettent mettre en ligne des épisodes. Pour obtenir ces 1,5 To, ces derniers ont eu accès à une connexion à très haut débit pour télécharger un volume de matière si important, selon Alan W. Silbergerg, fondateur et spécialiste en sécurité chez Digijaks LLC, en entrevue à USA Today.

HBO contre-attaque

Outre la série GOT, HBO n'a pas révélé quelles données avaient été dérobées.

Avec l'aide des autorités et du FBI, HBO traque sur le Web chaque indice ou contenu de GOT dérobé. Les pirates ont posté sur Twitter qu'ils avaient téléversé de nouveaux épisodes de GOT, mais à chaque fois, les images et vidéos avaient été retirées. De plus, lien menant à une vidéo de l'épisode 4 sur YouTube a aussi été supprimé, selon USA Today.

L'équipe mise sur pied par HBO scrute le Web 24 h sur 24 pour protéger leurs actifs vidéo.

Aux États-Unis, HBO en est à diffuser la septième série Game of Thrones.

Ce piratage n'en est pas le premier de HBO, en 2015, les quatre premiers épisodes de la cinquième série de GOT avaient fuité en ligne bien avant leur diffusion télévisée.

Bande-annonce de la septième série Game of Thrones sur YouTube