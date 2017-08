Avec 60 M d'abonnés, le petit Spotify parvient à distancer le géant Apple Music

André Boily 01-08-2017 | 17h05

Le service de musique en ligne Spotify inscrit plus de personnes que le service similaire du géant Apple. Ainsi, Spotify a engrangé près de 20 millions d'abonnés payants en moins d'un an et atteint maintenant 60 millions d'abonnés payants contre 27 M pour Apple Music. Spotify est à préparer une offre publique à l'épargne pour effectuer une entrée en bourse.

De son côté, il a fallu à la plateforme Apple Music plus de 18 mois pour atteindre un nombre similaire d'abonnés payants.

C'est David contre Goliath

Dans le contexte actuel, la croissance de Spotify face à un géant bien établi comme Apple est tout simplement remarquable. Surtout quand on sait qu'Apple Music est préinstallé sur des millions d'iPhone et iPod et que la première capitalisation au monde délie les cordons de la bourse pour attirer de grands noms de la scène musicale et obtenir ainsi des exclusivités sur des albums les plus vendus.

Malgré sa taille, Spotify peut se targuer d'être présent dans 60 pays selon son site presse, qui indique 140 millions d'utilisateurs actifs.

Entrée directe en Bourse

Pour les h, Spotify est un service de diffusion de musique en ligne sur plateforme mobile, sur PlayStation, sur ordinateur et sur téléviseur intelligent. Un abonnement gratuit permet d'écouter en lecture aléatoire, tandis que la version payante Premium (9,99 $ CAN/mois) retire les publicités, ajoute l'écoute hors connexion et un son de haute qualité et permet des sauts sans limites et l'écoute de n'importe quelle piste.

Comme d'autres sociétés technos, Spotify souhaite accéder à l'épargne publique par une entrée en Bourse cette année ou en 2018. Le site Techcrunch rapporte une entrée de type cotation directe (direct listing), une approche plutôt inusitée, mais plus rapide que l'appel à l'épargne publique (IPO) classique, mais plus risquée par sa volatilité.

Pour se développer, Spotify a pu compter sur la plateforme Google Home qui lui transmet les commandes vocales de ses abonnés.

Spotify Canada : https://www.spotify.com/ca-fr/