WhatsApp, l'incroyable succès de l'application de messagerie

André Boily 28-07-2017 | 16h47

Les toutes récentes données sur WhatsApp donnent tout simplement le vertige. Chaque jour jusqu'à un milliard de personnes utilisent l'application avec laquelle ils écrivent l'équivalent de 55 milliards de messages.

Pour vous donner une mesure de la progression fulgurante de WhatsApp, l'an dernier à pareille date, on comptait un milliard d'utilisateurs tous les mois. Sur Messenger, l'autre application de messagerie détenue par Facebook, 2 milliards de messages sont échangés chaque mois.

De plus, indique le blogue de WhatsApp, on recense près de 1,3 milliard de personnes qui l'utilisent au moins une fois par mois. Jusqu'à 60 langues sont supportées par l'application.

En plus des messages texte, quelque 4,5 milliards de photos sont échangées chaque jour, et du côté vidéo, c'est un milliard de fichiers.

Créée en février 2009, l'application WhatsApp fut achetée par le géant Facebook au coût de 22 milliards $ en octobre 2014. Mais pour avoir divulgué des renseignements incomplets sur son rachat, Facebook a écopé d'une amende de 110 millions $ au printemps dernier par la Commission européenne.

Depuis avril 2016, l'application utilise le chiffrement de bout en bout pour protéger tous les messages transmis. Comme protocole, c'est celui de l'application Signal qui est utilisé.

Malgré le succès de popularité de cette application de messagerie et étant moi-même un de ses utilisateurs, il n'est pas rare de voir le nom WhatsApp mal écrit ? Whatapp, What app, What's app, etc.