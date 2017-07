Comment les grands de l'Internet vont-ils éliminer Flash ?

André Boily 26-07-2017 | 14h56

La décision d'Adobe de mettre fin au module Flash en décembre 2020 va pousser les géants de l'Internet Google, Facebook, Apple et Microsoft à supprimer progressivement cet outil interactif (et vulnérables aux exploits) de leurs plateformes et sites Web. Comment vont-ils s'y prendre? Le magazine Fortune résume les échéanciers de chacun.

Chez Google, l'utilisation et la popularité de Flash avaient passablement diminué ces dernières années, indique le géant sur son blogue. De 80% il y a quelques années, les statistiques compilées par le navigateur maison, Chrome, sur la fréquence des visites Web avec Flash sont tombées à seulement 17%.

Google entend retirer complètement Flash de Chrome fin 2020. D'ici là, le navigateur demandera la permission d'utiliser Flash.

Apple

Déjà banni sur les appareils mobiles iOS, Apple n'a jamais été un grand partisan de Flash et dès 2010, le module cessa d'être préinstallé sur les ordinateurs Mac. Si les gens l'installent, il est par défaut désactivé, et le module doit être régulièrement réactivé par son utilisateur.

Apple a toujours préféré, et de loin, le standard HTML5 plus léger et fiable.

Microsoft

L'éditeur d'Office prévoit un plan pour retirer le support de Flash sur ses navigateurs Internet Explorer (IE) et Edge. Jusqu'en 2018, les gens devront donner la permission au navigateur Edge de rouler Flash quand un site l'exige. Une seule permission par site suffira. Sur IE, Flash continuera de fonctionner sans intervention.

Vers la mi-2019, Flash sera désactivé par défaut sur les deux navigateurs. Fin 2020, Flash cessera tout simplement de fonctionner sur les deux navigateurs.

Facebook

Dépourvu de navigateur Web comme les autres, Facebook compte néanmoins un très grand nombre de développeurs et de compagnies qui ont conçu des jeux vidéo sur Flash pour la plateforme de réseau social. Si Facebook a indiqué que les jeux Flash continueront de tourner jusqu'à la fin 2020, elle incite fortement les développeurs à respecter les délais imposés par les navigateurs Web de Microsoft, d'Apple, de Mozilla et de Google.

Mozilla

Dès le mois prochain, les utilisateurs devront permettre ou non d'exécuter Flash sur leurs navigateurs Firefox et, en 2019, Flash sera désactivé pour la majorité des utilisateurs. Et dès qu'Adobe stoppe la publication de rustines de sécurité pour Flash, aucune version de Firefox ne chargera le module.