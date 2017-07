Adobe annonce la fin de Flash en 2020

André Boily 25-07-2017 | 15h43

Adobe et son module Flash ont fait partie de nos vies numériques et, pour le meilleur ou pour le pire, ce dernier a été une pièce incontournable pour profiter de l'interactivité du Web. Mais sous la pression des standards ouverts et plus modernes HTML5, WebGL ou WebAssembly qui ont gagné en maturité, Adobe a fini par céder à la pression et annonce aujourd'hui la fin de Flash.

De durs coups ont été portés à Flash ces dernières années. Le premier fut par Steve Jobs en 2010 qui trouvait que Flash exigeait trop de puissance de traitement du processeur, épuisant les batteries des iPhone et des ordinateurs portatifs. Les autres comme Google et Firefox n'installent plus Flash dans leurs navigateurs et demandent aux utilisateurs la permission d'exécuter Flash ou encore Edge de Microsoft utilise une option vous demandant d'appliquer Flash sur un site Web.

De plus, le module Flash était vulnérable au point de présenter plusieurs failles de sécurité sans cesse corrigées par Adobe en plus d'être responsable de nombreux plantages de navigateurs Web.

Avec les nouveaux standards HTML5, WebGL et WebAssembly, plus sûrs et moins gourmands, les éditeurs de jeux en ligne et les programmeurs Web ont trouvé des alternatives plus efficaces.

Les perdants

Le retrait du module Flash d'Adobe va faire mal à plusieurs plateformes. Facebook héberge plusieurs jeux sur Flash qui devront être réédités avec un module concurrent. Des sites de jeux en ligne comptent des milliers de jeux Flash, à lui seul Kongragate en héberge plus de 100 000 selon CNET !

Adobe mettra officiellement fin à l'ère Flash le 31 décembre 2020.

RIP Flash !