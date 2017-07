Google offre en ligne la sauvegarde complète de son ordinateur

André Boily 13-07-2017 | 16h10

Autrefois limité à la sauvegarde des photos, le service Google Drive offre maintenant la possibilité de stocker en ligne tous les fichiers de votre ordinateur, autant sur la plateforme Windows que Mac OS.

Appelée Sauvegarde et synchronisation, la nouvelle fonction de Google Drive remplace le transfert de fichiers en ligne de Google Photos. Plus fiable et rapide, il suffit de sélectionner les dossiers à sauvegarder et le service s'occupe du reste. La nouvelle application copie automatiquement ces derniers incluant même le contenu de vos appareils-photo, disques externes et cartes mémoire.

Sans frais

Une fois logés sur votre compte Google Drive, les fichiers sont accessibles à partir de n'importe quel ordinateur ou téléphone intelligent du moment que l'application y est installée.

Le service est gratuit à tous ceux qui détiennent un compte Google Drive. Seule condition, s'assurer que votre compte en ligne dispose d'assez d'espace de stockage. Vos dossiers photo et vidéo, eux, continuent d'être stockés sur Google Photos.