5 conseils pour transformer vos appareils en terrain de jeu sécuritaire pour vos enfants

Stéphanie Godbout 10-05-2017 | 10h13

Offrant un monde de divertissement et d’information, l’ordinateur et la tablette sont les nouveaux meilleurs amis des parents comme des enfants. Alors que l’ordinateur permet notamment de rédiger une recherche sur les narvals en y insérant des images du cétacé, la tablette est l’alliée des parents qui veulent tranquillement terminer leur repas au restaurant. Hélas, laisser sa progéniture devant un de ces appareils comporte aussi des risques.

Voici notre petite liste de conseils pour transformer vos ordinateurs et tablettes en terrain de jeu sécuritaire pour vos enfants.

Activez les contrôles parentaux

Apple, Microsoft et les fournisseurs de services internet sont bien conscients que les parents désirent offrir un environnement en ligne sécuritaire à leur enfant. Ainsi, les systèmes d’exploitation comme Windows 10 et macOS Sierra sont équipés d’outils qui bloquent l’accès à certains sites et qui limitent la durée d’utilisation des appareils. Les fournisseurs de services internet, comme Vidéotron, proposent également à leurs abonnés un service de contrôle parental gratuit permettant entre autres d'établir des règles afin de bloquer les sites inappropriés, de restreindre les outils de messagerie et de planifier des périodes d'utilisation.

Ajoutez des mots de passe

Une autre façon de contrôler l’utilisation de vos différents appareils électroniques est d’ajouter la saisie d’un mot de passe. Que ce soit pour éviter que votre enfant de 4 ans ne se serve de votre tablette en cachette ou que votre adolescent n’ait accès à votre ordinateur portable, la saisie d’un mot de passe peut s’avérer un élément de dissuasion. Pensez également à mettre en place un NIP sur votre compte Netflix afin de limiter l’accès à certains contenus ainsi que sur les boutiques d’applications comme Google Play et App Store afin de restreindre le téléchargement d’applications en fonction de l’âge ou d’empêcher les achats de manière globale.

Soyez informés

Comme la surveillance du parent demeure la méthode la plus efficace, il est primordial de vous renseigner avant de télécharger une application sur votre appareil. Ne vous laissez pas berner par les graphiques colorés et rigolos d’un jeu et faites vos devoirs! Le service gratuit Edululu, qui propose des évaluations d’applications éducatives pour les 2 à 17 ans disponibles au Canada, est un excellent guide pour les parents voulant faire des choix éclairés. Common Sense Media, une organisation à but non lucratif qui étudie les applications, les jeux vidéo, les films, les sites internet afin de permettre aux parents de se faire une bonne idée des œuvres qu'ils proposent à leurs enfants, est aussi une option fort intéressante.

Optez pour un logiciel dédié

Pour protéger, gérer et voir les habitudes de consommation de vos enfants sur les différents appareils, pensez à vous tourner vers un logiciel dédié comme Qustodio, compatible avec Windows, Mac, iOS et Android. Offrant tous les outils nécessaires pour être parent à l’ère du numérique, Qustodio propose de contrôler les applications et sites auxquels votre enfant a le droit d’accès tout en offrant un filtre web puissant pour l’empêcher de voir du contenu destiné à un public plus âgé. Le logiciel permet également de voir qui votre enfant contacte le plus par messagerie et de surveiller son activité sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook.

Contrôlez le temps

S’il est vrai que le temps passe vite quand on s’amuse, la Société canadienne de pédiatrie recommande de limiter l’exposition aux écrans, tous appareils confondus, à un maximum de 2 heures par jour pour les enfants de 4 ans et plus. Afin de ne pas perdre la notion du temps, munissez votre tablette d’une application qui contrôle et gère le temps d’utilisation de votre progéniture. Screentime, disponible pour les appareils iOS, Android et Amazon, permet notamment de déterminer l’heure du coucher et d’imposer des règles de temps et de pause, selon les applications, pouvant être modifiées (ou bonifiées!) en temps réel via votre téléphone intelligent ou navigateur web.