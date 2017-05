Deux podcasts québécois soulignent leurs 500e épisodes!

André Péloquin 01-05-2017 | 16h09

Alors que le grand public québécois découvre à peine le merveilleux monde de la baladodiffusion (d'ailleurs, on lançait ce weekend la première édition de Transistor, un festival s'intéressant au médium), deux vétérans locaux souligneront prochainement leurs 500e épisodes avec des enregistrements publics.

Dans le coin droit: Le petit bonheur

Le 19 mai, le sympathique Charles «Chuck» Thompson-Leduc et ses acolytes capteront leur 500e tour de piste du Petit Bonheur devant public au L.L. Lozeau de la Plaza (6224 Saint-Hubert, Montréal).



Pour les non-initiés(e)s: Le Petit Bonheur est un podcast quasi quotidien (!) où Chuck reçoit un(e) invité avec lequel il jase de tout et de rien pendant toute la semaine. Au fil des années, Chuck a notamment jasé avec les humoristes Yannick De Martino, Maude Landry et Étienne Dano.



Au programme: surprises et mystères à en croire la page Facebook de l'événement.

Dans le coin gauche: Les Mystérieux Étonnants

Puis, le 20 mai, notre Justice League des geeks du Québec - Les Mystérieux Étonnants - recevront auditeurs et autres consommateurs de culture pop au Brouhaha (5860 De Lorimier, Montréal) dès 20h.



Comme l'équipe le mentionne sur la page Facebook de l'événement: «500 épisodes et plus de 11 ans d'existence, ça se fête!» Sans blague, connaissez-vous beaucoup de projets radio ou télé qui dépassent le cap de la décennie? Outre les bulletins de nouvelles et les Simpsons, genre?



Pour un avant-goût de l'ambiance déjantée (pour ne pas dire chaudasse) des enregistrements publics des Mystérieux, revoici leur «party des Fêtes» de 2016.

