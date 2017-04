Comment faire une machine distributrice avec du carton?

05-04-2017 | 16h20

Fait inusité, un homme a conçu une machine distributrice de boisson gazeuse... avec du carton! Il nous montre comment faire.

Pour ce projet, il faut du carton, de la peinture, des autocollants, de la colle et, bien sûr, de canettes de boisson gazeuse (tel que Coca Cola ou Sprite). Ce distributeur accepte uniquement les grandes pièces de monnaie et rejette systématiquement les petites. Il permet de charger quatre canettes en même temps et ne nécessite aucun usage de batterie, d'électricité ou de chargeurs.

Vos amis adoreront ce distributeur automatique.

Voici la vidéo: