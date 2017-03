Netflix: fin des étoiles, place aux pouces

22-03-2017 | 12h54

Les abonnées et utilisateurs de la plateforme Netflix ne pourront bientôt plus noter les films et séries télévisées avec le système à cinq étoiles. En effet, cette méthode sera remplacée, en avril prochain, par un simple pouce vers le haut ou vers le bas (thumbs up / thumbs down).

Le vice-président de Netflix, Todd Yellin, en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse. «Un système de classification basé sur 5 étoiles est dépassée.» Il explique également que le nombre de notes a baissé au fil des années.

En testant cette solution en 2016 auprès de centaines de milliers d'utilisateurs, Netflix a pu constater une augmentation de 200% de notes enregistrées.

DES RECOMMANDATIONS PLUS PRÉCISES

L'icône du pouce est déjà bien connu dans l'univers du web. On la retrouve d'ailleurs sur Facebook et YouTube. Cette méthode sera plus moderne, plus rapide et incitera davantage les utilisateurs à noter du contenu puisqu'elle demande moins de réflexion.

«Des utilisateurs peuvent noter un documentaire 5 étoiles et un film léger à 3 étoiles mais pourtant ils seront davantage porter à regarder ce dernier», explique Netflix.

Les recommandations ne seront donc plus faites sous la forme des étoiles mais plutôt, pour compenser, sous celle d'un pourcentage. Si un film ou une série affiche une estimation de 98%, ce contenu sera fait pour vous. À l'inverse, si un contenu loin de vos goûts ne vous sera pas proposé.

Notons que les notes affichées sous les contenus de Netflix ne représentent pas une note globale mais plutôt une note personnalisées en fonction de ce que l'on a déjà visionné.