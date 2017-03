Donner du plaisir en léchant son téléphone

10-03-2017 | 12h16

Grâce à une nouvelle application pour téléphone intelligent, il est désormais possible d'enregistrer un cunnilingus virtuel et de le partager avec les femmes du monde entier sur le web.

Pour ce faire, un «fournisseur de contenu» doit lancer l'application O-Cast du site CamSoda et titiller l'écran tactile de son téléphone à grands coups de langue, de doigt ou, pourquoi pas, de stylus. Prière de nettoyer l'écran au préalable!

La performance ainsi captée peut ensuite être téléchargée depuis le site de CamSoda et être jouée sur un œuf vibrant «Lush» de la compagnie Lovense. L'appareil vibrera plus ou moins intensément en fonction des mouvements enregistrés.

Ces cunnilingus virtuels coûteront 0,99 $ l'unité. Toutefois, le service est gratuit jusqu'à la fin du mois.

CamSoda multiplie les innovations dans le domaine de la pornographie et des nouvelles technologies. Récemment, la compagnie a lancé un site offrant des fellations virtuelles à 1 $. De plus, elle a aussi été la première à offrir des expériences de réalité virtuelle pornographiques alliant son, image et odeurs...