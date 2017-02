L'astuce de cet ado pour aller dans tous les coins VIP

15-02-2017 | 16h13

Tout avait très mal commencé pour Adam. Arrivé en retard avec ses amis au concert, il se retrouve au fond de la salle à n’avoir aucune visibilité sur la scène. Mais Adam ne compte pas en rester là. Lors du spectacle, il repère la fameuse zone VIP à l’étage. Problème, un gardien de sécurité est chargé de protéger l’entrée.

Comment pouvoir accéder au carré VIP sans connaître les membres du groupe?

Alcoolisé, le jeune se sent pousser des ailes et trouve une idée tout aussi géniale que farfelue: prétendre qu’il est un proche du chanteur. Mais pour réussir à faire avaler ça au videur, il lui faut une preuve à l’appui. Ni une ni deux, l’adolescent modifie la page Wikipédia du groupe et invente une anecdote. Adam Boyd serait le cousin du chanteur et aurait influencé le premier titre du groupe Live for the moment. Rien que ça. À sa grande surprise, le subterfuge fonctionne et le gardien de sécurité le laisse pénétrer dans le carré VIP.

Sur les réseaux sociaux, Adam Boyd jubile et partage des photos de son exploit, totalisant des centaines de mentions «J'aime». Il va profiter du concert avec ce public restreint qu'il suppose être les membres de la famille du groupe. Il dit avoir été assez près du groupe au point de «voir l'heure sur leur montre».

Comme quoi l’audace et la persévérance sont parfois payantes!