La photo de Trump et Trudeau déclenche un phénomène viral

La visite de Justin Trudeau à la Maison-Blanche a donné lieu à une photo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le cliché du photographe Saul Loeb de l'AFP montre un premier ministre canadien qui semble hésitant à serrer la pince du nouveau président des États-Unis.

L'image a inspiré un concours de retouche de photos au site techno Gizmodo. Le résultat est spectaculaire. Jugez par vous même.

I can't believe that Garbagemodo is so disrespectful to our president, a man of integrity and virtue https://t.co/3aaodRnCeN pic.twitter.com/PZGhTYtzdQ