YouPorn propose de gagner de l'argent d'une manière insolite

14-02-2017 | 10h19

Dans l'idée de renforcer la sécurité de son site, YouPorn propose à présent à ses aficionados une rémunération pour quiconque débusquera un bogue informatique sur sa plateforme.

Comme avec la plupart des sites sur internet, la confidentialité des clients et la sécurité en ligne sont des priorités pour YouPorn. Bien que le site se soit doté dès le départ d'une équipe entièrement vouée à veiller sur la sécurité de ses informations, quelques bugs peuvent malgré tout parfois échapper cette vigilance.

Voilà pourquoi la plateforme propose à ses visiteurs de signaler tout bogue au programme HackerOne qui tâchera de remédier aux vulnérabilités du système. Ce coup de main bienvenu se verra récompensé par des primes allant de 50 $ US (65 $ CAN) à plus de 25 000 $ US (32 600 $ CAN) en fonction de la gravité des failles.