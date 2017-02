La démocratisation de la réalité virtuelle grâce à Chrome

10-02-2017 | 12h28

Google annonce que la prochaine mise à jour de son application mobile Chrome va permettre à n'importe quel mobinaute de profiter de contenus en 3D, sans pour autant avoir à utiliser son casque de réalité virtuelle, le Daydream View.

Cette nouvelle version de Chrome va permettre de profiter depuis son téléphone de nombreuses plates-formes en ligne proposant du contenu 3D, comme Matterport et ses 300 000 visites virtuelles (musées, palaces, maison de célébrités, etc.) ou encore la communauté Sketchfab et son million d'animations diverses. Cela va considérablement compléter l'offre de séquences 3D disponible jusqu'à présent via l'application YouTube.

Ceux qui disposent d'un Daydream View peuvent alors insérer leur téléphone dans l'appareil et s'immerger dans tous ces univers virtuels. Cela vaut aussi pour n'importe quel autre casque VR du marché, y compris évidemment le fameux Cardboard de Google. Quant à ceux qui ne disposent pas encore de ce type de casque, ils pourront toujours en profiter en naviguant dans l'espace avec leur doigt qui glisse sur l'écran.

Malheureusement, très peu de téléphones sont aujourd'hui compatibles avec le Daydream View (les Google Pixel, la gamme Moto Z, le ZTE Axon 7...), ce qui explique pourquoi Google s'efforce d'étendre désormais l'offre de contenus en réalité virtuelle, quel que soit le support utilisé pour en profiter. Sans quoi jamais cette technologie n'arrivera à se démocratiser et à séduire le grand public...