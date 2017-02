Les actrices porno sont menacées par les nouvelles technologies

09-02-2017 | 11h59

Et si les actrices (et acteurs) de films X venaient à disparaître dans les décennies à venir? La question peut paraître stupide, mais elle mérite vraisemblablement d'être posée, alors que la réalité virtuelle prépare sa révolution.

Aucun humain ne pourra rivaliser

Les conséquences de cette mutation annoncée peuvent être multiples. Et comme pour chaque secteur professionnel, l'automatisation robotisée aura une conséquence majeure: la suppression d'emplois. Les grands industriels de la pornographie pourraient ainsi, dans un avenir plus proche qu'on ne le pense, privilégier la création de robots pour «satisfaire» leurs clients, plutôt que de leur proposer des vidéos.

La part de plus en plus grande occupée par la réalité virtuelle dans le porno montre déjà des premiers signes de changements. Des changements face auxquels «aucun humain ne pourra rivaliser», d'après le docteur Ian Pearson, futurologue à Futurizon, une agence de communication basée à Ipswich (Angleterre). Interrogé par le site Askmen, le spécialiste renchéri: «Un studio aura le choix entre dépenser des milliers de dollars pour embaucher un acteur, ou louer un logiciel et en créer un de toute pièces pour beaucoup moins cher.»

Cela supprimera de fait le rôle de vedette porno

Mais ces acteurs virtuels pourront-ils tenir la comparaison avec ceux de chair et d'os ? Pour Brian Shuster, fondateur de Red Light District (un «univers virtuel pour adultes»), cela ne fait aucun doute: «Si les gens veulent faire partie intégrante de leurs fantasmes - et je pense qu'ils le veulent - cela supprimera de fait le rôle de "porn star" tel que nous le connaissons aujourd'hui.»

Et tout pourrait reposer dans les mains du consommateur d'ici à peine une dizaine d'années. «Vous pourrez par exemple décider de la taille des seins de votre personnage virtuel, quelle lingerie elle portera ou quelle taille elle fera.» Vous êtes donc prévenu, la révolution est en marche !