Pornhub lance un nouveau site... d'éducation sexuelle

03-02-2017 | 10h13

Destiné principalement à une jeune audience, la plateforme «Pornhub Sexual Wellness Center» couvre des sujets pertinents sur la santé sexuelle, la vie amoureuse ou encore les MST. Au programme: articles, vidéos et FAQ pour mieux comprendre et améliorer ses connaissances sexuelles.

À la tête du site, Laurie Betito, une sexologue de renom accompagnée de son équipe de docteurs et autres experts du sexe. Les internautes posent leurs questions directement à la sexologue via la plateforme. L’équipe répondra aux messages de manière hebdomadaire et proposera des questions-réponses sur une variété de thèmes comme les rencontres en ligne, le plaisir mutuel ou le sexe à plusieurs…

Le site n’est pas uniquement réservé aux plus jeunes, alors si quelques questions trottent dans votre tête, vous savez maintenant où aller pour avoir vos réponses.