Des stations de radio piratées jouent une chanson anti-Trump

01-02-2017 | 16h46

Quelques stations de radio américaines ont été piratées au cours des derniers jours pour jouer en continu une chanson rap anti-Trump aux paroles vulgaires.

Le morceau intitulé FDT (Fuck Donald Trump) tiré de l'album Still Brazy du rappeur YG, a été diffusé en boucle, 20 minutes durant, lundi soir sur les ondes de Sunny 107.9 en Caroline du Sud.

L'administration de la station a partagé son désarroi sur les réseaux sociaux.

«Nous avons perdu des espaces publicitaires», peut-on lire sur la page Facebook de Sunny 107.9. Peu rassurante, elle écrit aussi: «Malheureusement, ça pourrait survenir à nouveau».

Le site Indy100.com rapporte que les stations El Jefe 96.7, Mother of the Redeemer, Crescent Hill et Radio Insight ont aussi joué FDT malgré eux.