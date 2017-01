Cette youtubeuse fait une promesse très coquine

23-01-2017 | 14h20

Lena Nersesian, connue sur le web sous le pseudo de Lena The Plug, est prête à tout pour se faire connaître et augmenter son nombre de membres. Si elle atteint le million, elle tournera une sex-tape.

Mais pas question de le faire avec n'importe qui, elle le fera avec Adam22, un producteur. «J'ai été approché à plusieurs reprises pour faire du porno l'année dernière. Mettre des photos provocantes sur le net permet de recevoir beaucoup d'offres, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse ou qui me tente», a-t-elle déclaré.

Elle continue ses explications dans sa vidéo: «Mais faire une sex-tape avec quelqu'un que je connais et avec qui je me sens assez bien pour faire l'amour, ça me paraît cool.»

Alors, qui va aller s'abonner à sa chaîne?