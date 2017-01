Un suprémaciste reçoit un poing au visage et devient viral

23-01-2017 | 12h27

Le suprémaciste blanc Richard B. Spencer a reçu un coup de poing au visage pendant qu'il accordait une entrevue en marge de l'investiture de Donald Trump vendredi dernier.

Rapidement, les internautes se sont emparés des images de celui qui est porte-étendard du mouvement «alt-right» et les ont montées sur des chansons populaires pour en faire un mème. Des dizaines de ces vidéos sont apparues au cours de la fin de semaine sur YouTube.

Dans l'une d'elles, on peut voir le sympathisant néonazi* recevoir un direct à la mâchoire sur l'air de My Heart Will Go On de Céline Dion.

La cadence de ce classique de 2004 colle parfaitement bien avec la force de l'impact.

Un coup de poing de la sorte, c'est toujours mieux avec une onomatopée!

Grâce à Phil Collins, on sent venir la charge de loin...

Un peu d'ultra-violence à la sauce Orange mécanique...

Soulignons l'ironie de l'emploi du thème du film Le garde du corps.

*Richard Spencer a popularisé l'expression «Hail Trump, hail our people, hail victory!».