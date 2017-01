Il existerait des vidéos XXX cachées sur YouTube

19-01-2017 | 10h41

Selon une information partagée par Torrent Freak, des vidéos pornographiques seraient accessibles ces jours-ci en intégralité sur la plateforme YouTube. Non répertoriés, ces films XXX ont été placés là par des petits génies de l'informatique qui ont réussi à déjouer l'analyse du «Content ID» employé par YouTube pour commettre leur action.

Des vidéos porno... en gaélique !

Pour échapper à la censure, les pirates ont tout simplement choisi de contourner le problème en nommant les vidéos en gaélique, une langue celtique parlée notamment en Écosse et en Irlande. Tout aussi impuissant que YouTube (qu'il détient depuis 2006) à empêcher cela, Google non plus ne peut rien pour éviter que ces vidéos érotiques circulent sur la plateforme de vidéos en ligne. Presque impossibles à trouver, ces contenus donnent pas mal de fil à retordre aux modérateurs qui passent un temps fou à tenter de les débusquer pour les supprimer.

Cette faille pour le moment non résolue, permet enfin aux propriétaires des vidéos incriminées d'être rémunérés en bénéficiant comme les autres du trafic internet et de la monétisation qui en découle.