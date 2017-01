Les mots de passe les plus populaires de 2016 sont

David Lamarre 17-01-2017 | 16h13

L'équipe de recherche de Keeper a analysé plus de 10 millions de mots de passe pour dresser une liste des 25 plus populaires pour l'année 2016.

Sans surprise, le plus utilisé est le classique incontesté : «123456». Dans le top 5, on retrouve aussi les variantes «123456789» et «12345678».

Au total, les 25 mots de passe les plus communs constituent 50 % de tous ceux compris dans les 10 millions de clés étudiées.

Rappelons qu'un bon mot de passe doit utiliser une combinaison des éléments suivants : lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Il est aussi préférable d'éviter d'employer des mots du dictionnaire. Pour plus de tranquillité d'esprit, l'emploi d'un logiciel qui assure la gestion de mots de passe est recommandé.

Voici la liste: