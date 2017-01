Une illusion d'optique complètement renversante!

17-01-2017 | 14h40

Internet pullule d'images surprenantes représentants des illusions d'optique de toutes sortes.

La plus récente à devenir virale provient de Reddit et comprend un cercle noir, huit points blancs et autant de lignes blanches.

Que voyez-vous en regardant ce GIF?

Vous avez probablement répondu : un groupe de points blancs qui tournent à l'intérieur d'un disque noir.

Or, les cercles blancs ne tournent pas en rond... Ils se déplacent en ligne droite sur chacun des rayons du disque. En regardant à nouveau l'image, on se rend bien compte de notre erreur initiale.

Pourquoi se laisse-t-on prendre aussi facilement par des illusions d'optique de ce genre? Voici une courte vidéo qui explique le phénomène...