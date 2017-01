Neon, le nouveau navigateur Web qui bouscule tous les codes

13-01-2017 | 16h47

Opera présente un nouveau concept de navigateur Web présentant une interface originale qui met particulièrement en valeur le contenu consulté en ligne. Baptisé Neon, il est censé faciliter l'expérience utilisateur et dépoussiérer une famille de logiciels qui a finalement assez peu évolué, en surface en tout cas, ces dernières années.

Neon représente la vision du navigateur du futur tel que l'imagine l'éditeur norvégien. S'il fonctionne grâce au même moteur qu'Opera, son design est quant à lui radicalement différent, l'idée étant que l'utilisateur se concentre sur l'essentiel, à savoir le contenu. De fait, Neon propose une manière originale d'interagir avec les différents sites visités, à l'aide de bulles représentant chacune l'un d'entre eux, à glisser-déposer.

Une barre latérale à gauche permet d'accéder à ses vidéos, ses images et ses téléchargements tandis qu'à droite viennent se placer les «bulles» correspondantes aux sites ouverts, remplaçant ainsi les traditionnels onglets des navigateurs actuels.

De manière intelligente, Neon rangera par ailleurs ces bulles de telle manière que les sites les plus fréquemment visités se retrouvent placés en hauteur. Plus intéressant encore, Neon offre un mode d'écran partagé permettant d'ouvrir et de consulter deux pages Web côte à côte. Comme si cela ne suffisait pas, Neon intègre aussi un outil de capture d'écran.

À noter enfin que l'écran d'accueil adopte par défaut la même image que le fond d'écran de l'ordinateur, ce qui crée d'emblée une impression de transparence. Il peut évidemment être modifié.

Neon est encore à l'état de concept, mais le tester permet de découvrir une nouvelle façon de naviguer en ligne.

Vétéran du Web, Opera a été lancé dès 1995 et a longtemps fait figure d'alternative crédible à Internet Explorer avant que Firefox puis Chrome ne le laissent quelque peu dans l'oubli. En 2016 il a créé la sensation avec une version entièrement revue intégrant nativement un système de blocage de la publicité.