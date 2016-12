Amazon travaille sur un entrepôt volant desservis par des drones

Amazon travaille sur un projet d'entrepôt volant duquel un essaim de drones pourrait décoller afin de faire des livraisons.

C'est du moins ce que laisse croire un brevet du géant du commerce en ligne découvert par une internaute et partagé sur Twitter.

I just unearthed the Death Star of #ecommerce via @cbinsights... AMZN patent for airborne warehouses at 45K ft spitting out delivery drones pic.twitter.com/qEz2ilUtJP