Dès 10 ans, les enfants visitent des sites en cachette

22-12-2016 | 15h03

Entre 10 et 15 ans les enfants ne découvrent plus internet et ont déjà une vie numérique complexe. L'étude de Kapersky Lab révèle que les enfants, à partir de 10 ans, cherchent à cacher à leurs parents les sites qu'ils consultent.

Entre 10 et 15 ans, 47 % des enfants possèdent une tablette et 69 % un téléphone intelligent personnel. Plus de la moitié (50,9 %) s'estiment capables de cacher leurs activités sur internet à leurs parents.

52 % des enfants sondés reconnaissent que leur utilisation d'Internet est régie par des règles parentales, 16 % n'ont aucune règle et 16 % avouent les contourner. Ils sont seulement 3 % à ne pas aborder le sujet des dangers d'internet avec leurs parents.

Pour contourner le contrôle parental, 26,9 % disent utiliser la connexion de leurs amis. C'est alors qu'ils sont tombés sur des contenus vulgaires (38 %), violents (23 %) et pornographiques (7 %).

L'étude a été réalisée auprès de plus de 1000 enfants et montre ainsi le fossé entre les parents, très protecteurs et méfiants vis-à-vis d'internet, et les jeunes, curieux et enclins à contourner les portes fermées. Le site Kapersky Lab invite les parents à beaucoup discuter de ces problèmes avec leurs enfants.