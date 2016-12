100 millions $ pour brancher les milieux ruraux à internet

19-12-2016 | 16h38

Québec souhaite que les régions rurales aient un service internet haute vitesse comparable, en qualité et en coût, à celui des villes.

Avec une enveloppe de 100 millions $, la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, lance le programme Québec branché. Il soutiendra des projets d'infrastructure internet aux citoyens, aux entreprises et aux organismes des milieux ruraux qui sont mal ou pas du tout desservis.

«L'internet haute vitesse est un puissant levier de développement numérique et socioéconomique sur lequel nous miserons dans les prochaines années pour dynamiser l'économie du Québec et de ses régions», a dit la ministre Dominique Anglade.

Le financement des projets se fera en complémentarité avec le nouveau programme du gouvernement fédéral, Brancher pour innover.

«C'est une initiative qui favorisera assurément la compétitivité des entreprises déjà existantes ainsi que l'attraction et la création de nouvelles entreprises dans les régions», a dit le député de Saint‐François, Guy Hardy.

La ministre Dominique Anglade invite toutes les organisations présentes dans les milieux ruraux, où internet haute vitesse demeure difficilement accessible à présenter des «projets porteurs».

Satisfaction

De son côté, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue la mise en place de ce programme.

Elle dit réclamer depuis longtemps des investissements dans les infrastructures numériques et dans le développement du service internet haute vitesse pour toutes les régions du Québec.

«Il faut travailler à rendre les connexions à haut débit accessibles et abordables pour toutes les entreprises, peu importe où elles se trouvent sur le territoire», a dit Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ est d'avis que les infrastructures numériques, au même titre que les autres types d'infrastructures, représentent un des ingrédients majeurs du développement économique.

Agriculteurs branchés

La Coop fédérée s'est aussi réjouie de l'annonce de Québec, estimant qu'il s'agit «d'un pas important afin de connecter le Québec rural».

«L'accès à la haute vitesse ainsi qu'aux services mobiles en région est un outil de croissance économique important. Avec une connexion rapide et fiable, les entreprises et les producteurs agricoles en régions éloignées pourront adapter leurs entreprises et leurs activités», a dit Ghislain Gervais, président de La Coop fédérée.

À l'instar de la machinerie au siècle dernier, les outils numériques redéfiniront l'agriculture du 21e siècle, estime La Coop.

«Le développement de l'agriculture passera de plus en plus par l'innovation, la technologie et l'exploitation des métadonnées», dit Ghislain Gervais.