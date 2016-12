Dix anecdotes étonnantes à propos de Google

Stéphanie Godbout 18-12-2016 | 04h00

Tous les jours, que ce soit pour envoyer des courriels, connaître la date de naissance de Madonna, vous rendre à une destination étrangère ou partager un document, vous avez recours à un des nombreux services proposés par Google, la société créée en 1998 par Larry Page et Sergey Brin.

Mais connaissez-vous bien le géant derrière les outils que vous utilisez quotidiennement? Voici notre petite liste d'anecdotes étonnantes à propos de Google.

Plusieurs chemins mènent à Google

Bien que près de 70 % des internautes qui utilisent Chrome ne tape plus Google dans la barre de recherche, le plus populaire moteur de recherche possède de nombreux domaines, tels que Gooogle.com, gogle.com, Googlr.com, soit les erreurs de frappes les plus communes.

Jennifer Lopez a inspiré Google Images

La robe décolletée verte portée par Jennifer Lopez lors des Grammy Awards de 2000 a fait beaucoup parler d'elle. Pas étonnant que les internautes du monde entier aient tenté de la revoir sur Google. Ce fut la requête la plus populaire de l'époque, mais les utilisateurs voulaient plus que du texte. Google décida alors de créer un outil permettant de chercher directement des visuels: Google Images était né.

Une recherche Google est éclairante

Si on tient compte de toute l'infrastructure de Google, comme les serveurs et les ordinateurs, une simple requête consomme autant d'énergie qu'une ampoule électrique de 60 W allumée pendant 17 secondes.

Le premier doodle était un «avis d'absence»

Le concept du doodle, soit la modification amusante du logo de Google pour souligner un évènement spécial, est né en 1998. Les fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, qui participaient au Festival Burning Man dans le désert du Nevada, ont modifié le logo de Google afin de laisser savoir aux utilisateurs qu'ils étaient absents du bureau.

Google nourrit les aspirations... et l'estomac

En plus d'adopter la loi de Pareto, soit 80 % du temps des employés est accordé à leur activité principale et 20 % à des projets personnels, Google nourrit gratuitement ses salariés avec trois repas gastronomiques par jour et collations et breuvages accessibles à une distance de moins de 30 mètres. La première grignotine offerte remonte à 1999, il s'agissait de jujubes en forme de poisson.

Shaquille O'Neal y croyait

Shaquille O'Neal est un ancien joueur de basketball émérite. Médaillé d'or aux jeux olympiques d'été de 1996 à Atlanta, O'Neal a également une carrière dans l'industrie de la musique, fait quelques apparitions au petit et grand écran, est propriétaire de nombreux restaurants et de centres d'entraînement... et est un des premiers investisseurs de Google.

Google est l'ami des chèvres

Google a une conscience écologique. Ainsi, pour tondre son gazon sur le terrain de son siège social, le Googleplex à Mountain View en Californie, plutôt que de faire appel à la traditionnelle tondeuse bruyante et polluante, la firme a plutôt opté pour la location de 200 chèvres qui se chargent de brouter l'herbe.

Google possède un dinosaure

Google est propriétaire de Stan, une réplique d'un fossile de tyrannosaure. Les fondateurs l'auraient acheté en guise de pense-bête: les employés de Google ne doivent jamais laisser la firme s'éteindre et disparaître de la surface terrestre. Il est possible de se procurer une réplique du dinosaure pour la modique somme de 100 000 $ USD.

Google est polyglotte

La page d'accueil est proposée en plus de 120 langues, dont le klingon, une langue fictive de l'univers de Star Trek, le bork bork bork, inspiré du Chef suédois, personnage emblématique de la série télévisée Le Muppet Show ou encore, le Leet speak, un système d'écriture qui utilise des caractères alphanumériques ASCII.

Google a découvert des mondes inexplorés

Grâce aux images satellites de Google Earth, une forêt jusqu'alors inconnue recélant d'espèces animales jamais observées sur les contreforts du Mont Mabu, au Nord du Mozambique, a été découverte.