13-12-2016 | 10h55

Un youtubeur est parvenu à recréer la célèbre scène de poursuite de «speeder bikes» du film Le retour du Jedi en employant des véhicules nautiques propulsés par des jets d'eau à haute pression.

La vidéo intitulée Star Wars - Speeder Bike Jetovator Battle in Real Life! et signée Devin Super Tramp a été mise en ligne le 7 décembre dernier a déjà été vue près de 500 000 fois.

Pour réaliser cette chasse-poursuite, le vidéaste a transposé l'action de la forêt à un cours d'eau et employé des véhicules Jetovator modifiés en guise de motos volantes.

Ces appareils surprenants se branchent directement à l'évacuation d'eau d'embarcations nautiques motorisées, telles que des motomarines. Des jets d'eau pressurisés permettent ensuite au Jetovator de survoler la surface de la rivière. Selon le fabricant, ce véhicule peut s'élever à une hauteur de 9 mètres et se déplacer à une vitesse de 40 km/h.

Devin Super Tramp n'en est pas à sa première vidéo du genre. Il se spécialise dans les cascades spectaculaires et l'adaptation dans la vraie vie de séquences de jeux vidéo. Au fil des années, ses quelque 4,5 millions d'abonnés ont pu le voir recréer des scènes d'Assassins Creed, Mafia III et même Pokémon Go!.