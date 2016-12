Sept choses que vous devriez savoir sur les émojis

Stéphanie Godbout 09-12-2016 | 16h00

Bonhomme avec lunettes de soleil qui sourit, bouquet de fleurs, tacos... Vous utilisez régulièrement les émojis pour agrémenter vos publications sur Twitter, pour faire rire dans vos textos, ou encore simplement parce qu'ils sont mignons aux côtés de votre photo sur Instagram.

Mais que savez-vous sur ces petits pictogrammes colorés et ludiques? Voici notre petite liste des choses que vous vous devez de connaître à leur sujet.

Ils viennent de loin

Les émojis sont nés au Japon à la fin des années 90. Confrontée à un problème de poids parce que les abonnés utilisaient de plus en plus de messages photos, l'entreprise NTT DoCoMo invente les émojis afin de transformer un émoticon en image et donc, de consommer moins de données. Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'ils prendront véritablement leur envol lorsqu'en 2011 Apple les intègre à son système d'exploitation, avant qu'Android emboite le pas en 2013. Aujourd'hui, on estime que 90 % de la population mondiale présente en ligne utilise les émojis.

Ils possèdent leur journée officielle



Tout comme la femme, la paix, les pâtes et la Terre, les émojis possèdent leur journée internationale. Le World Emoji Day, qui se tient le 17 juillet, vise à célébrer l'utilisation mondiale des fameux pictogrammes. Le choix de cette date n'est pas le fruit du hasard. C'est le 17 juillet 2002, lors de l'exposition Macworld, qu'Apple a annoncé la sortie d'iCal, un nouveau gestionnaire d'emploi du temps.

Il s'agit d'un nouveau langage



Moby Dick est un classique de la littérature américaine. Écrit en 1851 par Herman Melville, le livre a été traduit dans de nombreuses langues, dont le français, l'allemand, l'italien, le russe et en émojis. Emoji Dick de Fred Benenson est paru en 2010 après une campagne de financement participatif réussie sur la plateforme Kickstarter. Il est possible de se procurer la version en noir et blanc pour environ 40 $ ou l'édition de luxe couleur pour 200 $.

Leur création n'est pas une mince affaire



Tout pictogramme n'est pas appelé à devenir un émoji. En effet, tous les dessins doivent être soumis et approuvés par le Unicode Consortium, un organisme à but non lucratif qui unifie et standardise lettres et symboles sur les différentes plateformes afin de s'assurer que tous les appareils peuvent correctement afficher les images envoyées d'un système à un autre. La version 9.0.0., lancée en juin dernier, a intégré 72 nouveaux émojis, dont la femme enceinte, le kiwi et celui désignant l'égoportrait.

Les adeptes d'émojis ont une vie sexuelle plus active



Selon une récente recherche réalisée par le site de rencontres Match.com, les personnes qui agrémentent leurs messages d'émojis auraient une vie sexuelle plus active et auraient 2 fois plus de chances de se faire demander en mariage que ceux qui ne les utilisent pas. Selon le docteur Helen Fisher, anthropologiste à l'université Rutgers qui a collaboré à l'étude, les résultats en faveur de l'utilisation des émojis s'expliqueraient par le fait que les adeptes d'émojis expriment davantage ce qu'ils ressentent et considèrent la communication comme un élément essentiel d'une relation durable.

Ils sont dans le dictionnaire



En août 2013, le terme « Emoji » a fait son entrée dans l'Oxford Dictionaries. Le célèbre ouvrage le décrit comme «A small digital image or icon used to express an idea or emotion», soit une petite image ou icône numérique servant à exprimer une idée ou une émotion. En 2015, le grand dictionnaire Oxford lui décerne le titre du mot de l'année.

Les grands gagnants de 2016



Qui sont les grands aimés de l'année 2016? Tandis qu'Instagram a dévoilé que le «cœur rouge» arrivait en tête des émojis les plus utilisés sur son réseau, suivi des «yeux en cœur» et de l'émoji «mort de rire avec les larmes aux yeux», Twitter a révélé que l'émoji «mort de rire avec larme», les «yeux en cœur» et le «visage en pleurs» étaient les émojis au sommet de son palmarès canadien.