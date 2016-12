YouTube Rewind: les vidéos les plus populaires de 2016

07-12-2016 | 15h01

YouTube a lancé mercredi son YouTube Rewind pour 2016. Sorte de capsule Bye Bye à l'échelle de la planète, ce clip haut en couleur parodie les vidéos les plus populaires de l'année.

The Rock, Cyprien, Seth Myers, PewDiePie, James Corden et plusieurs autres vedettes et Youtubeurs apparaissent dans des scènes calquées sur les succès viraux de l'année comme le Running Man Challenge, les capsules Carpool Karaoke ou le clip Famous de Kanye West.

Voici aussi les 10 vidéos les plus visionnées au monde en 2016 :

...et les 10 vidéos les plus populaires au Canada en 2016