La mémoire d'Internet sauvegardée au Canada ?

Agence QMI 04-12-2016 | 01h47

SAN FRANCISCO, Californie - Avec l'élection de Donald Trump, l'organisation à but non lucratif Internet Archive souhaite copier et sauvegarder ses téraoctets de données au Canada et lance un appel au don, a rapporté The Verge.

Depuis 20 ans, cette association implantée à San Francisco sauvegarde une grande partie de l'Internet pour former une sorte de bibliothèque numérique.

On retrouve dans leurs fichiers des milliers d'anciennes pages d'accueil de sites Internet, des millions de livres électroniques ou encore des jeux vidéo.

Mais depuis l'élection de Donald Trump, le fondateur de l'organisme, Brewster Kahle, a exprimé ses inquiétudes via son blogue : «L'histoire des bibliothèques est faite de pertes. Des bibliothèques comme la nôtre sont vulnérables à différents accidents : tremblements de terre, régimes politiques, échec institutionnel. Les bibliothèques ont dû lutter contre de terribles violations de la vie privée. Nous nous battons pour protéger ce droit».

Il fait ainsi référence aux nombreuses annonces du président élu concernant l'intensification de la surveillance sur l'Internet pour lutter contre la radicalisation et le terrorisme.

Il a donc lancé un appel aux dons pour copier ces 460 milliards de données et les sauvegarder au Canada. Une opération au budget colossal.