Stingray: la musique en continu maintenant sur le web

01-12-2016 | 13h49

Stingray a lancé mercredi un nouveau lecteur web de musique en continu. Pour en profiter, il faut préalablement avoir téléchargé l'application Stingray sur son appareil iOS ou Android et être abonné à un télédistributeur.

«Notre objectif est de devenir un guichet unique, tant pour les fournisseurs à la recherche d'une offre musicale complète à proposer à leurs clients que pour les auditeurs du monde entier qui désirent profiter d'une expérience d'écoute sur mesure parfaitement au diapason de leurs goûts et de leurs besoins» a affirmé Mathieu Péloquin, vice-président principal du marketing et des communications de Stingray, par voie de communiqué.

Facile d'utilisation une fois le paramétrage de départ effectué, ce service en ligne est idéal pour ajouter une musique d'ambiance chez soi ou au travail. Avec plus de 100 styles et jusqu'à 2000 chansons par chaîne, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions.