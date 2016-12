Vendredi fou: 100 000 $ pour faire creuser un trou inutile

28-11-2016 | 09h18

Une opération marketing opérée par la compagnie derrière le jeu de société Cards Against Humanity à l'occasion du Vendredi fou est parvenue à faire gaspiller un peu plus de 100 000 $ à des internautes qui se sont amusés à regarder une pelle mécanique creuser un trou inutilement.

Selon le concept farfelu développé par l'entreprise, les internautes devaient offrir des donations afin d'acheter du temps de creusage. Plus d'argent était amassé, plus la pelle mécanique allait creuser longtemps. Le tout était diffusé en direct via la plate-forme de partage de vidéos YouTube.

Au final, 100 573 $ ont été littéralement jeté dans le trou par les donateurs qui ont ainsi fait fonctionner la pelle mécanique pendant deux jours consécutifs, avec pour seul résultat de créer un trou dans un terrain vague, quelque part aux États-Unis. Si certains internautes se contentaient d'offrir quelques dollars, d'autres sont allés jusqu'à dépenser plus de 1000 $ pour faire durer l'expérience.

L'entreprise derrière le jeu à l'humour noir a aussi publiée une foire aux questions pour expliquer sa démarche. «Vous êtes supposés de trouver ça drôle. Vous pourriez ne pas trouver ça comique pour un bout, puis l'an prochain, vous allez glousser en vous rappelant cette histoire de trou», a prédit la compagnie.

Quant à ceux qui pourraient avoir envie de reprocher l'inutilité de la chose en invoquant que l'argent aurait pu aller à une œuvre de bienfaisance, l'entreprise avait une réponse toute trouvée: «Pourquoi ne donnez-vous pas cet argent à un organisme? C'est votre argent.»