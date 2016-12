7 sites qui favorisent la procrastination

Stéphanie Godbout 25-11-2016 | 13h05

Tous les jours, vous naviguez sur internet. Vous l'utilisez pour vous informer, pour communiquer, pour payer des factures, pour magasiner, pour mieux vous alimenter... et si vous vous en serviez pour ne rien faire et perdre votre temps?

Voici notre petite liste des sites qui promettent de vous distraire en vous rendant totalement improductifs.

Il existe un nombre surprenant voire incalculable de sites loufoques et futiles. The Useless Web, comme son nom l'indique, est votre porte d'entrée vers le monde merveilleux de l'inutilité. Telle une compilation des grands succès de votre groupe musical fétiche, The Useless Web, qui référencie des milliers de sites superflus, vous permet d'accéder à la crème de la crème des sites inutiles. Cliquez sur le bouton et soyez dirigés de façon aléatoire vers l'inconnu. Avec The Useless Web, vous voudrez remettre à demain ce que vous auriez pu faire aujourd'hui!

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Amusez-vous à faire rebondir des chats partout sur la page ou soyez téméraires et optez pour une pluie de félins. Cat Bounce est amusant, coloré... et totalement sans but. Parce qu'après tout, que serait internet sans les chats?

Vous aimez Wikipédia? Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable avec la fonctionnalité Article au hasard qui vous dirigera sur l'une des millions de pages de cette l'encyclopédie libre? Dites adieux à l'ennui tout en parfaisant votre culture générale et impressionnez les convives lors de soirées mondaines avec vos connaissances approfondies sur des sujets aussi variés que les films muets allemands des années 20 et le lord grand chambellan du Royaume-Uni.

Vous pouvez prendre votre vie en main... ou la mettre entre celles de la Boule magique 8. Remporterez-vous le gros lot, rencontrerez-vous l'amour de votre vie prochainement, devriez-vous quitter votre emploi actuel pour vous lancer en affaires? Concentrez-vous, rédigez votre question et tournez-vous vers la boule magique pour connaître la réponse. Avec la Boule magique 8, soyez maîtres de votre destin et ne laissez plus rien au hasard...

Serez-vous capables de déjouer le génie du Web? Que vous pensiez à une célébrité, un héros fictif, une personnalité sportive ou même, une personne de votre entourage, Akinator vous posera quelques questions avant de lire dans vos pensées et vous épater en vous annonçant de qui il s'agit. Akinator a même des dons pour deviner les animaux, les concepts et les objets. Hélas, il ne peut pas prédire les numéro de la loto 6/49... Amusant et surprenant.

Combattez l'ennui et prenez un moment de repos bien mérité avec Koalas to the Max, un jeu fort sympathique dans lequel vous devrez trouver et libérer les mignons koalas. D'une facilité déconcertante, le jeu réussit l'exploit de divertir de façon apaisante. Koalas to the Max ou quand Kandinsky rencontre 2048!

La réputation de Chuck Norris n'est plus à faire, tout comme les maximes humoristiques concernant l'invincible et surpuissant acteur américain. Source inépuisable d'aphorismes, le site Chuck Norris Facts, proposé dans la langue de Molière, est un classique dont on ne se lasse pas. Ne tardez plus et rendez-vous sur internet, le seul endroit où il est possible de taper Chuck Norris...