Déjà 1,3 M $ amassés pour des projets sur La Ruche

Martine Turenne 24-11-2016 | 20h25

Après seulement trois ans d'existence, la plateforme de financement participatif de proximité La Ruche a déjà amassé quelque 1, 3 million $, grâce à près de 11 520 contributeurs, qui ont investi dans 132 projets, soit 9494 $ en moyenne par projet.

Le plus gros projet financé sur La Ruche a été un centre de super infirmières à Québec: il a récolté 250 000 $. L'organisme à but non lucratif a pour mission de favoriser l'émergence de projets qui stimulent et ont un impact sur leur région.

Le taux de succès des projets financés sur La Ruche est de 64,1 %, ce qui est bien plus que la moyenne nationale de 20 %. Son président et cofondateur, Jean-Sébastien Noël, était l'invité de Pierre Bruneau à Cartes d'affaires, sur les ondes de TVA Nouvelles.

Q: Comment fonctionne le financement participatif?

R: Le financement participatif, ou crowdfunding, existe depuis plusieurs années. C'est une plateforme web qui permet à un promoteur de soumettre un projet, et c'est la population, soit les fans, les amis ou la famille, qui financent la prévente.

Vous dites: «voici mon projet, voici comment vous pouvez embarquer». Lorsque le promoteur n'a pas atteint 100 % de son objectif, personne n'est débité. C'est une promesse à contribuer, si le projet se réalise.

Annie Villeneuve a utilisé récemment le financement participatif. Elle a dit: «voici deux chansons, je veux faire mon cinquième album, vous pouvez aller en ligne pour le préacheter, et je vais être transparent avec vous, mon seuil de rentabilité pour ce projet est 60 000 $, et je dois l'atteindre pour que vous ayez votre album.»

Q: Les gens vont dire: c'est comme acheter une action dans une entreprise sans en être jamais propriétaire, et sans en avoir de bénéfices non plus?

R: Je vois ça autrement. À chaque fois qu'on va voir un spectacle, c'est du crowdfunding. Les billets sont vendus à l'avance, et si un seul billet est vendu, le spectacle n'aura pas lieu. Avez-vous déjà pris un avion avec un seul passager? Non. La compagnie parlera de problèmes techniques et vous mettra sur un autre vol. Ce n'est pas transparent. Dans le crowdfunding, le promoteur prend l'audace de se mettre à nu.

Q: Quel genre d'idées peut-on soumettre?

R: Pour qu'un projet puisse bénéficier de la plateforme, le projet doit laisser une empreinte économique, sociale ou culturelle sur la grande région qu'il veut desservir. On a lancé La Ruche à Québec il y a trois ans, à Montréal et en Mauricie en juin, et trois autres régions s'en viennent.

La Ruche a inventé le crowdfunding de proximité. On ne compétitionne pas avec les kickstarter et autres grosses plateformes de ce monde. On complète leur offre. Annie Villeneuve, ça ne résonne pas pour un Américain, pas plus qu'un restaurant sur la Grande Allée ou la rue Saint-Denis.

Q: Comment vous financez-vous?

R: Notre organisme en est un à but non lucratif. Pour nous, c'est important que notre mission rime avec notre structure, que les gens s'approprient cet outil économique et démocratique.

Le modèle d'affaires des 1500 plateformes qui existent dans le monde est le même: si un promoteur atteint 100 % de son objectif, il reçoit la somme moins une cote de 7 %. C'est transparent, tout le monde le sait. C'est un outil gratuit, et le promoteur paye s'il est payé.