Trois trucs pour réussir son Vendredi fou en ligne

22-11-2016 | 15h46

Le Vendredi fou est à la fois synonyme d'aubaines et de cohue. Même les clients qui refusent de se rendre dans les boutiques et qui privilégient le magasinage en ligne peuvent se voir frustrer par des services ralentis par le trop grand achalandage.

Comment faire pour tirer le meilleur parti de cette situation? Les experts d'OVH, une entreprise spécialisée dans l'hébergement internet, proposent des solutions...

Inutile de se lever tôt

De nombreux consommateurs croient à tort que les stocks s'épuiseront rapidement dans les boutiques en ligne. Du coup, ils se lèvent tôt et se ruent sur leurs sites préférés. Or, selon OVH, «c'est dans les premières minutes que le risque de se retrouver pris dans la congestion sur les serveurs est le plus grand». Pour éviter des frustrations, il vaut mieux laisser passer la première vague de trafic avant d'entamer ses emplettes.

Attendre ou rafraîchir la page?

«Soyez patients!», conseille OVH. Il vaut mieux attendre le message d'erreur que d'appuyer sur F5, la fonction qui permet de mettre la page à jour. En effet, quand un site tourne au ralenti, les utilisateurs qui rafraîchissent à répétition les pages contribuent à envenimer la situation.

La sécurité d'abord

Avant toute chose, lorsqu'on visite des boutiques en ligne, il faut s'assurer que le site est fiable. Pour ce faire, un bon indice est de vérifier dans la barre d'adresse si l'URL commence par «https» et non «http». Le «S» est important, il est synonyme de sécurité.