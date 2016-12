Un nouveau site porno offre des fellations virtuelles à 1 $

18-11-2016 | 11h15

BlowCast, un nouveau site web pornographique, offre des fellations virtuelles sur demande pour 1 $, a rapporté le site Motherboard jeudi.

«Ce n'est comme faire l'amour avec quelqu'un, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus en ce moment», assure Daron Lundeen, président de CamSoda, le réseau de sites qui chapeaute BlowCast.

Pour arriver à offrir ce service, l'équipe de BlowCast s'appuie sur l'expertise du fabricant de jouets sexuels Kiiroo. Cette compagnie néerlandaise a développé deux appareils fonctionnant en paire, le godemiché Pearl et le masturbateur Onyx. Les gestes et caresses posés sur le Pearl sont reproduits dans le Onyx.

Le site BlowCast répertorie plus d'une cinquantaine de performances enregistrées simultanément en vidéo et sur un appareil Pearl. Les utilisateurs peuvent ainsi regarder une personne faire une fellation à un phallus électronique et en ressentir les effets grâce au masturbateur interactif. Chaque séance coûte 1 $.

Cette nouveauté s'inscrit dans une mouvance généralisée concernant le sexe virtuel. Rappelons qu'une compagnie américaine offrira bientôt un sexbot à 15 000 $. De plus, un entrepreneur britannique a annoncé vouloir ouvrir des cafés à Genève et à Londres où des cyborgs pourront faire des fellations.