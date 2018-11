Succomber ou éviter les soldes ?

André Boily 12-11-2018 | 18h12

La période des grands soldes annuels est déjà dans vos boîtes aux lettres ou en ligne à quelques clics de souris. Mais, si les prix sont particulièrement alléchants, comment savoir si les aubaines sont bien réelles?

Comme chaque année, le dernier trimestre est truffé d'occasions et d'événements commerciaux dont les grandes marques de magasins profitent pour vendre leurs stocks. Vendredi noir, Cyber lundi et les soldes des fêtes sont autant d'occasions de faire plaisir ou de se gâter.

Certes, plusieurs catégories de produits sont en vente à des prix attrayants, mais est-ce vraiment le meilleur prix ? Le meilleur parallèle qu'on puisse faire, c'est avec les prix des carburants. Ces derniers fluctuent au gré de l'offre et de la demande. Une scie à chaîne sera forcément moins chère à la fin de l'automne plutôt qu'au printemps. Voici quelques règles à respecter pour dénicher les meilleures aubaines des fausses.

Besoin ou pas ?

Vous vous en êtes sûrement rendu compte, les magasins réduisent les prix sur des produits sans véritable intérêt juste pour appâter les clients. N'acheter que si vous en avez besoin.

Modèle récent ou dépassé ?

Si, par exemple, le téléviseur en vente est un modèle lancé cette année ou fin 2017, c'est bon. Mais si le même produit est un modèle plus ancien, dites-vous que pendant deux ou trois ans, personne n'en voulait. Alors ne faites pas la bêtise d'ouvrir votre portefeuille pour un appareil dépassé. Attention donc aux téléviseurs, ordinateurs et autres produits électroniques invendus qui perdent vite de leur intérêt.

Utilisez vos doigts

Les moteurs de recherche sont là pour chercher. Servez-vous-en pour comparer les prix. Autre astuce, comparez les prix canadiens en vous servant des magasins en ligne américains. Appliquez le taux de change 1 $US = 1,34729 $CAN (taux Visa incluant les frais bancaires en date d'aujourd'hui). Si le prix américain après conversion est proche du prix canadien, c'est bon. Si ce dernier est plus élevé, évitez.

Attention également aux achats au sud de la frontière, les frais de livraison et de dédouanement feront vite gonfler le coût total.

Historique des prix

Comme pour les prix des carburants, les prix montent et descendent pour une foule de raisons. Le site CamelCamelCamel.com donne l'historique des prix pour un produit. Acheter en novembre ou décembre est peut-être plus cher qu'à l'été. Prenez le temps de vérifier. Autre outil, la nouvelle extension Price Wise pour Firefox vous permet de suivre le prix d'article dans les boutiques en ligne des Amazon, Best Buy, Walmart, eBay et Home Depot. Plusieurs autres extensions procurent des services similaires, mais celle de Firefox a l'avantage de provenir d'une source neutre.

Les remis à neuf

Ne négligez pas les produits remis à neuf, surtout s'ils proviennent d'un fabricant réputé, comme Apple et plusieurs autres. Dans le cas du géant de Cupertino, les prix ne bougent pratiquement pas, aubaines de fêtes ou pas. Les remis à neuf sont donc une façon de s'en tirer à meilleur coût.