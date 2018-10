La mise à jour Octobre 2018 de Windows 10 est disponible

André Boily 03-10-2018 | 16h37

Microsoft met en ligne une nouvelle mise à jour de Windows 10 qui apporte plusieurs améliorations et fonctions que l'on retrouve chez la concurrence, ainsi qu'une meilleure compatibilité avec les téléphones intelligents.

Windows Timeline disponible sur votre Windows 10 depuis avril est maintenant intégrée avec votre iPhone ou votre téléphone Android, ce qui vous permet de remonter dans le temps et de trouver les fichiers et les sites Web que vous utilisiez sur vos appareils.

« Votre téléphone » est une application qui vous donne accès à votre téléphone intelligent Android depuis votre ordinateur Windows 10 afin d'être plus productif tout en étant moins distrait par son téléphone dont, paraît-il selon Microsoft, nous consultons entre 150 et 1000 fois par jour ! Avec cette appli, vous pourrez accéder aux messages, aux photos et aux notifications. Par synchronisation, on pourra glisser-déposer des photos récentes dans les applications Office et Windows.

Avec la fonction To-do intégrée à Outlook, vous pouvez facilement faire glisser une tâche dans un emplacement libre de votre calendrier et réserver du temps pour la terminer. Si vous recevez un courrier électronique associé à une tâche, vous pouvez même le faire glisser dans la tâche À faire pour créer automatiquement une nouvelle tâche. Dans le même ordre d'idée avec Skype, sélectionnez simplement le message et appuyez sur «Créer une tâche» pour ouvrir le volet des tâches. À partir de là, vous pouvez ajouter, modifier et cocher des tâches. Les tâches seront enregistrées et disponibles dans Skype ou dans l'application Tâches.

Les mises à jour sont aussi modifiées et allégées. Plus compactes de 40%, elles seront plus rapides à télécharger et à installer.

Comme chez Apple qui vient d'introduire la fonction d'affichage sombre dans son système Mojave, Microsoft fait de même où il sera possible de choisir un thème sombre ou clair pour les applications comme pour l'Explorateur de fichiers.

Enfin, comme macOS, Windows 10 supporte le format d'image HEIF dans plusieurs sections du système, dont l'Explorateur de fichiers et Photos et le navigateur Edge. Rappelons que le format HEIF qui signifie High Efficiency Image File permet de réduire davantage la taille des fichiers par rapport au JPEG tout en conservant une meilleure qualité.

Dans le même ordre d'idée, Microsoft améliore également la fonction de capture d'écran avec Screen Sketch.

Comment l'obtenir

Allez dans le menu Démarrage au bas à gauche de l'écran

Tapez «update» dans la case recherche

Cliquez Vérifier les mises à jour dans la partie droite

Fidèle à son habitude, les mises à jour de Microsoft ne sont pas toutes livrées en même temps dans toutes les langues. Mais dès qu'elle est téléchargée, un redémarrage sera nécessaire pour compléter l'installation.