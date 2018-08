Renforcez votre compte Instagram par un statut vérifié

André Boily 28-08-2018 | 22h26

Instagram a introduit des mesures supplémentaires pour rendre votre présence et votre activité plus sécuritaires, comme la vérification d'identité et l'authentification à deux facteurs.

Une vérification confirmée de votre identité donne à votre compte plus de légitimité face aux autres utilisateurs. Et contrairement à l'ancien type de vérification qui était offert aux personnalités publiques, aux marques et aux professionnels, le nouveau processus est beaucoup plus transparent et accessible à tous les abonnés.

Désormais, tout utilisateur peut demander à être vérifié en quelques étapes à partir d'Instagram. Le processus est disponible sur l'application mobile de la plateforme iOS (iPhone, iPad), pour ce qui est d'Android, ça viendra sous peu, si ce n'est déjà fait.

Comment demander la vérification

Allez dans le profil de votre compte Instagram, tapez la triple barre dans le coin haut à droite (iOS). Tout en bas, tapez Paramètres et plus bas vous trouverez Demander une vérification. À la fenêtre suivante, vous aurez à taper votre nom et à envoyer une preuve ou une pièce d'identité; permis de conduire, passeport, la liste des autres documents est indiquée. Une fois fait, tapez Envoyer.

Si en voulant prendre une photo de votre permis de conduire, l'écran est tout noir, allez activer la fonction Appareil-photo dans l'application Réglages d'iOS, au menu Instagram.

Pour un compte vérifié, Instagram exige qu'il soit public, avec une photo, une biographie et au moins une publication. Le service stipule aussi que votre compte ne peut contenir de liens « ajoutez-moi » vers d'autres médias sociaux. Et la liste des conditions est trop longue pour être entièrement reprise ici. Donc, il n'est pas garanti que vous obtiendrez le statut vérifié.

Applications d'authentification à deux facteurs

Le recours aux applications à deux facteurs sera bientôt supporté, indique Instagram qui ne donne aucune date précise. Vous pourrez donc utiliser Authenticator (de Google) ou Authy pour protéger l'accès à votre compte Instagram.

Pour l'instant, l'authentification à deux facteurs s'effectue par la réception d'un code à six chiffres par messagerie texte. On trouve cette vérification en suivant le même chemin que précédemment et en choisissant Authentification à deux facteurs.