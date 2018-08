Voici comment désactiver l'historique de positions sur votre compte Google

André Boily 14-08-2018 | 16h40

Sur vos appareils mobiles Android et iPhone, Google enregistre vos déplacements même si vous aviez désactivé cette fonction dans les paramètres de votre compte. Cela dit, en fouillant un peu plus, il est possible de stopper ces enregistrements de localisation une fois pour toutes.

C'est l'agence Associated Press (AP) qui avait rapporté la semaine dernière la découverte des enregistrements de positions par votre téléphone intelligent Android ou iPhone, même si vous aviez désactivé cette fonction dans les paramètres de confidentialité de votre compte Google.

Google enregistrait donc vos allers et venues, ce qui représente un problème de confidentialité pour quelque deux milliards d'utilisateurs d'appareils Android et plusieurs centaines de millions d'autres sur iPhone qui ensemble se servent des services Google de cartographie et de recherche Web, selon AP.

Ce qu'il faut désactiver

Contrairement à l'historique de positions de Google désactivé par défaut, la fonction de suivi des Activités sur le Web et les applications est conservée. Rendez-vous sur votre compte à la page Mes activités pour la décocher.

Le géant américain du Web se sert des historiques de positions pour

Google utilise l'historique de localisation pour permettre aux annonceurs de vérifier si leurs annonces ont conduit les internautes vers leurs magasins et de permettre aux annonceurs de cibler des personnes situées dans des zones géographiques restreintes.

Conséquence de la désactivation de l'historique de positions, les services intelligents de recherche et de Google Maps seront moins personnalisés.

Ce n'est pas tout, l'historique de positions de votre téléphone intelligent stocke aussi des données de localisation. Allez dans Réglages > Confidentialité > Services de localisation. Toutes les applications qui s'y trouvent utilisent les coordonnées GPS. Réglez-les selon vos préférences.

Enfin, sachez aussi que tout téléphone connecté au réseau cellulaire ou au WiFi indique votre position à votre opérateur sans fil.