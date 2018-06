Augmenter votre rendement sur Win10 avec ces utilitaires

André Boily 28-06-2018 | 13h10

Personnaliser son ordinateur à l'aide des paramètres offerts par Windows, c'est bien, mais faire appel à quelques utilitaires, c'est encore mieux, comme les suivants décrits ici pour le système d'exploitation Windows 10.

Les programmeurs et concepteurs logiciels dans les bureaux d'Apple ou de Microsoft font de leur mieux pour offrir un système qui réponde aux besoins et aux attentes de millions d'utilisateurs, mais, parfois, il faut se rabattre sur des produits tiers pour pallier des lacunes ici et là de son système favori - ou pour tout simplement mettre ce dernier à son goût.

Par rapport aux versions précédentes, Windows 10 permet de personnaliser ses fonctions comme jamais auparavant. Les utilitaires suivants suggérés par plusieurs, dont le magazine Processor sur YouTube, vous permettront de mieux profiter de votre système.

Commençons par le navigateur Web. D'office, Windows 10 en propose deux, Internet Explorer et Edge. Le premier, trop vieux et vulnérable, est à éviter. Edge quant à lui est robuste et léger à utiliser. J'utilise régulièrement jusqu'à trois navigateurs Web dans mes ordis. Alors, pourquoi ne pas ajouter Firefox dont la plus récente mouture intègre la célèbre base de données « Have I been pwned » ? Comment cela fonctionne-t-il ? Lorsque vos identifiants (courriels) se retrouvent dans la base de données des courriels piratés, Firefox sonnera l'alerte et vous serez en mesure d'effectuer les correctifs nécessaires. Outre cette fonction, les navigateurs ont tous leurs avantages et leurs faiblesses. Quand on n'aime pas ce qu'on voit, cela vaut la peine d'essayer avec un autre.

L'utilitaire Eartrumpet, gratuit, permet d'ajuster individuellement les volumes audio pour chaque application installée dans votre ordinateur Windows 10.

Groupy, actuellement 7,49 $US, reproduit les fenêtres groupées en onglets, comme le fait votre navigateur Web, mais pour toutes les applications ouvertes sous Windows 10. L'espace de travail sur votre écran devient beaucoup mieux organisé avec toutes les fenêtres regroupées en une. Très pratique sur un écran d'ordinateur portatif ou quand on ne dispose pas d'un grand écran.

ShareX, gratuit, sert à produire et à gérer vos copies-écrans, surtout pour ceux qui doivent en créer beaucoup dans le cadre de leur travail.

Ditto, gratuit, est un presse-papiers évolué rapide et simple à utiliser. Au nombre de fois que l'on utilise les commandes Ctrl-C et Ctrl-V sur son clavier d'ordinateur, un utilitaire comme ShareX est un incontournable.

Enfin, un petit dernier, Wox, gratuit, ressemble à Spotlight sous macOS. Ce programme permet de rechercher une application, un fichier ou un dossier dans son ordinateur ou bien d'effectuer une recherche rapide sur le Web.