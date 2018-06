Essai de l'amplificateur cellulaire SureCall Fusion2Go pour voiture

André Boily 21-06-2018 | 18h26

La coque métallique de votre véhicule et la distance de la tour cellulaire sont autant de facteurs qui affectent négativement les communications sans fil de votre téléphone. Pour y remédier, une antenne extérieure, un amplificateur et une antenne intérieure assurent une connexion optimale, comme le produit Fusion2Go de Surecall mis à l'essai.

À cause de la coque tout en métal, les véhicules sont de véritables cages de Faraday* qui empêchent les signaux cellulaires d'atteindre votre téléphone et, inversement, d'en sortir.

Ces derniers jours, j'ai pu essayer l'amplificateur cellulaire Fusion2Go 3.0 qui permet justement de contourner la «cage métallique» des véhicules. Concrètement, les signaux de la tour cellulaire ne peuvent passer efficacement qu'au travers des glaces. Et si votre appareil cellulaire affiche une bonne réception à l'écran, cela ne veut pas dire que les signaux de celui-ci en sortiront facilement - d'où les coupures quand on répond à un appel.

Avantages

Il y a plusieurs avantages à installer un système comme celui de SureCall :

l'antenne extérieure capte et renvoie sans obstacle les signaux cellulaires,

l'amplificateur procure la puissance nécessaire pour rejoindre la tour la plus proche, et

l'antenne intérieure produit un très petit réseau de faible puissance qui épargne au maximum la batterie de votre téléphone intelligent.

Enfin, le produit est compatible avec tous les opérateurs cellulaires et les protocoles de communication sans fil actuels comme le 4G LTE et antérieurs (CDMA, EVDO, GSM, HSPA, etc.).

En deux mots, ce produit s'adresse aux grands utilisateurs de communications sans fil sur la route.

Installation

L'ensemble Fusion2Go que j'ai testé comprend une antenne intérieure, une antenne extérieure et un amplificateur avec leurs câbles respectifs. Le meilleur endroit pour loger l'amplificateur se trouve sous le siège conducteur ou passager.

Une fois l'installation terminée, pour éviter que votre téléphone intelligent ne se connecte au réseau cellulaire, il est essentiel de placer l'antenne intérieure de Fusion2Go tout près de l'endroit où vous placez normalement votre téléphone. Si vous éloignez ce dernier de l'antenne intérieure, vous perdez les avantages du système. Autre recommandation, les deux antennes doivent être aussi éloignées que possible l'une de l'autre. Logiquement, on pose l'antenne extérieure magnétique vers l'arrière sur le toit et l'antenne intérieure à l'avant au tableau de bord.

Les instructions bilingues permettent d'adapter facilement les dispositifs et les câbles à l'intérieur. Ces derniers suffisamment fins se glissent aisément dans les moulures caoutchouc à l'intérieur des véhicules.

SureCall détaille son produit Fusion2Go 599 $ au Canada. Une version pour véhicules récréatifs (Fusion2G0 3.0 RV) est aussi offerte.

Site Web : www.surecall.com

* Dans le domaine de l'électromagnétisme, les cages de Faraday (du nom de son inventeur) sont définies par des enceintes à l'intérieur de laquelle les équipements se trouvent isolés des champs électromagnétiques extérieurs et qui, inversement, protège l'environnement extérieur contre les champs électromagnétiques produits par les équipements en essai (Grand Dictionnaire terminologique).