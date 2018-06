Prêts pour le nouveau format d'image HEIF?

André Boily 08-06-2018 | 11h30

Le format de fichier photo HEIF vient d'apparaître sur nos écrans. Quels sont ses avantages? Avec quels programmes peut-on les gérer?

Sans crier gare, le format photo HEIF est apparu soudainement sur nos écrans d'ordinateur.

Au fait, HEIF signifie en anglais High Efficiency Image File, un format capable de stocker toute la qualité d'une image, mais dans un fichier moins volumineux (jusqu'à deux fois moins), donc plus rapide pour transiter sur les réseaux tout en prenant moins d'espace de stockage sur nos disques SSD ou durs.

Hormis ces avantages, en raison de sa nouveauté, ce ne sont pas tous les programmes ou logiciels qui savent les ouvrir ou les éditer.

Introduit par Apple

Ce format HEIF adopté et démocratisé par Apple a récemment été intégré dans les systèmes iOS 11 (iPhone, iPad) et macOS High Sierra (10.13). Outre le format HEIF, il y a aussi son équivalent vidéo HEVC, pour High Efficiency Video Coding, également appelé H.265.

Sur son site de soutien, Apple écrit «les formats HEIF et HEVC offrent une meilleure compression par rapport aux formats JPEG et H.264. Ces fichiers occupent ainsi moins d'espace de stockage sur vos appareils et dans votre photothèque iCloud, tout en préservant la même qualité d'image».

Qu'en est-il du partage de fichier ?

Sous macOS 10.13, le très pratique logiciel Aperçu gère bien le format HEIF, de même que les applications Photos, iMovie et QuickTime Player. Sous iOS 11, les iPhone 7 ou plus récents, les iPad 6e génération, iPad Pro 10,5 po et 12,9 po (2e génération) supportent les fichiers HEIF et HEVC. D'autres appareils iOS moins récents les supportent aussi, mais avec certaines limitations.

Apple a prévu une conversion JPEG ou H.264 lorsque des fichiers HEIF ou HEVC sont partagés par courriel ou par l'appli Messages.

Sous Windows

Microsoft travaille à implanter les formats HEIF dans sa plus récente version Windows 10 (April 2018 Update). Pour gérer le format HEIF, il faut se rendre sur sa boutique pour télécharger le codec. Si vous utilisez un ordinateur PC exploité par une version antérieure de Windows 10, il vous faudra trouver un utilitaire en ligne, comme CopyTrans HEIC (gratuit sur https://www.copytrans.net/copytransheic).

L'application iMazing HEIC Converter, également gratuite, est offerte pour les deux systèmes macOS et Windows (https://imazing.com/fr/heic).