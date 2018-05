Rentabilisez votre navigateur Chrome avec ces extensions

André Boily 15-05-2018 | 16h29

Difficile de se passer de ces petits modules qui rehaussent la qualité de nos consultations sur le Web. Pour le navigateur Chrome, ces extensions méritent leur place dans votre système.

Sur mon navigateur Safari, il y a quatre extensions qui, selon moi, sont des incontournables : Ghostery, AdBlock Plus, DuckDuckGo Privacy Essentials et Save to Pocket. Les mêmes se retrouvent également sur Firefox de Mozilla. Parlant de Save to Pocket, ce module ou extension est une merveille avec plusieurs navigateurs et systèmes, une sorte de liste de signets entièrement uniforme sur mes plateformes informatiques.

Pour le navigateur Chrome produit par le géant Google, le choix d'extensions est plus large encore et, en plus des précédentes qui sont également disponibles sur Chrome, voici les plus intéressantes.

OneTab

Le module OneTab convertit les onglets que vous avez ouverts en liste. Grand avantage pour votre système, vous réduisez la part de mémoire vive qu'imposent tous ces onglets. Les liens peuvent être ensuite facilement partagés avec d'autres personnes ainsi qu'entre vos systèmes.

Just Read

L'extension Just Read est un mode lecture qui dépouille votre page Web de tout le superflu, comme les annonces, le formatage, les commentaires, etc. Résultat, une page de texte simple nettement plus facile à lire. Les navigateurs offrent tous par défaut ce mode de lecture, mais Just Read le réalise avec davantage d'options.

Wikiwand

Pour les grands utilisateurs des encyclopédies en ligne Wikipédia, l'extension Wikiwand permet d'y avoir accès tout en optimisant son contenu pour une utilisation améliorée et rapide. Les photos y sont plus grandes et l'accès multilingue.

Boomerang for Gmail

Certains considèrent la réception de courriels en soirée ou en dehors de heures de travail comme un sacrilège et, inversement, ceux qui les envoient aimeraient bien avoir un outil pour mieux gérer leur expédition. C'est souvent le cas des messages envoyés outremer vers des fuseaux horaires différents du nôtre.

Pour ces derniers, Boomerang permet de programmer l'heure d'envoi de courriels afin qu'ils arrivent au moment voulu chez les destinataires.

Checker Plus pour Gmail

L'extension Checker Plus pour Gmail installe une petite icône dans votre page Web sur Chrome afin de vous prévenir de la réception d'un message, et cela sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une page ou un onglet Gmail dédié. On peut de plus gérer plusieurs comptes de messagerie.

Checker Plus pour Google Drive

De son côté, Checker Plus réalise comme le précédent les mêmes tâches, mais cette fois pour vos documents sur Google Drive.